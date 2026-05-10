Nel 2023, Andrea Migno, pilota di Cattolica impegnato in Moto3, si trova senza una posizione in squadra. Ha spiegato di aver deciso di cercare un’altra strada dopo aver perso il suo sedile in campionato. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti nella sua carriera, che lo porta a esplorare nuovi progetti oltre il mondo delle corse.

Nel 2023 Andrea Migno, pilota di Cattolica in Moto3, si ritrova senza "una sella - racconta -. Così ha deciso che dovevo trovare un’altra strada". Quella pista è diventata un podcast con il quale il pilota, oggi rider coach nel team VR46 in MotoGp, racconta il mondo delle corse dal suo interno. Mig Babol, il podcast di Andrea, è nato un po’ per scherzo, ci dice, ma in poco tempo è diventato molto di più. "Inizialmente rappresentava una sfida personale, un modo per dire, ‘voglio fare questa cosa e riuscirci’. Dopo avere realizzato il primo podcast avrei anche potuto dire ‘bene, l’ho fatto, ho dimostrato ciò che volevo, fermiamoci qui’. Ma ho anche capito che mi piaceva farlo e il progetto si è ampliato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova sfida di Migno. Dalla pista al podcast: "Vi presento i piloti"

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