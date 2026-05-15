A Scaldasole, in provincia di Pavia, un uomo ha aggredito la moglie con un coltello. Il figlio di 18 anni è intervenuto, disarmando il padre e impedendo che la situazione peggiorasse. Dopo aver preso il coltello, il giovane ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute per arrestare l’uomo. La donna non ha subito ferite gravi, mentre il padre è stato portato in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e l’intervento dei carabinieri.

Scaldasole (Pavia), 15 maggio 2026 - Il figlio 18enne della coppia è intervenuto in difesa della madre, ha disarmato il padre togliendogli il coltello che aveva impugnato e ha chiamato i carabinieri. L'uomo, 54enne, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna convivente. La violenta lite domestica è avvenuta a Scaldasole, dove sono intervenuti i militari della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi, della Compagnia di Voghera. Nell'abitazione la lite di coppia è degenerata in aggressione, iniziata con una serie di pugni. La situazione ha rischiato di peggiorare ulteriormente quando l'uomo ha impugnato un coltello da cucina, tentando di colpire la donna con alcuni fendenti, senza per fortuna riuscire a ferirla con la lama. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scaldasole, uomo aggredisce la moglie con il coltello: il figlio 18enne lo disarma e lo fa arrestare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Picchia la moglie con un tubo di metallo, il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestareUn dramma familiare evitato soltanto dal coraggio di un bambino di 9 anni, che dopo aver assistito alle violenze commesse contro la madre, ha preso...

Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.

Scaldasole, prende a pugni la compagna poi cerca di accoltellarla, fermato dal figlio: arrestato un 54enneScaldasole. Prima ha preso a pugni la compagna, poi si è scagliato contro di lei impugnando un coltello da cucina e ha tentato di colpirla con alcuni fendenti ma è intervenuto il figlio maggiorenne, c ... laprovinciapavese.gelocal.it

Scaldasole, uomo aggredisce la moglie con il coltello: il figlio 18enne lo disarma e lo fa arrestareFermato un 54enne che ha preso a pugni la compagna nel Pavese e ha cercato di colpirla con un arma. Decisivo l’intervento del ragazzo che ha poi chiamato i carabinieri ... ilgiorno.it