Intervento chirurgico d’urgenza per il ministro Schillaci

Il ministro della Salute dovrà affrontare un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana. La notizia è stata comunicata attraverso un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla natura dell’intervento. Al momento, non sono stati forniti aggiornamenti sullo stato di salute del ministro né sul decorso post-operatorio. La decisione di procedere con l’intervento è stata presa in modo tempestivo, senza indicare eventuali complicazioni o cause all’origine dell’operazione.

Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione dell’apertura di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Il ministro ha rassicurato sulle sue condizioni: “Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni”. ADNK Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Operazione d'urgenza per il ministro della salute Schillaci, la rivelazione durante convegno a Capri

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