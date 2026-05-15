Ministro della Salute Orazio Schillaci operato d’urgenza l’intervento nel weekend lui | Risolverò in pochi giorni

Il ministro della Salute è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana. Ha dichiarato di sentirsi bene e di poter risolvere il problema in pochi giorni grazie all’operazione. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul tipo di intervento o sulle cause che lo hanno reso necessario. La vicenda ha attirato l’attenzione sui suoi eventuali impegni e sulla gestione della sua assenza.

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