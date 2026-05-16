Internazionali d’Italia Sinner batte Medvedev e vola in finale contro Ruud
Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev e si è qualificato per la finale degli Internazionali di Roma, risultato che gli permette di ripetere l’esperienza dell’anno precedente. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora affronterà in finale il tennista norvegese. La competizione si svolge sui campi in terra battuta della capitale, con il pubblico che ha assistito a un match combattuto e ricco di scambi intensi.
Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri – venerdì 15 maggio – per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l’azzurro, Sinner ha chiuso l’incontro 6-2 5-7 6-4. In finale, domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud. Sinner: «Ieri sera ho fatto fatica a dormire». «Una sfida diversa dal solito», l’ha definita l’azzurro. «Nella notte non faccio mai fatica a dormire invece ieri sera sì, il terzo set era quasi finito ma non sai mai cosa può succedere – prosegue Sinner -. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire la situazione. 🔗 Leggi su Open.online
Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud
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