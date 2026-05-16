Internazionali d’Italia Sinner batte Medvedev e vola in finale contro Ruud

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev e si è qualificato per la finale degli Internazionali di Roma, risultato che gli permette di ripetere l’esperienza dell’anno precedente. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora affronterà in finale il tennista norvegese. La competizione si svolge sui campi in terra battuta della capitale, con il pubblico che ha assistito a un match combattuto e ricco di scambi intensi.

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