Internazionali d’Italia 2026 Sinner batte Medvedev ed è in finale contro Ruud

Jannik Sinner ha concluso la partita interrotta dalla pioggia contro Daniil Medvedev, vincendo il match e assicurandosi un posto in finale agli Internazionali BNL d’Italia. La sfida si è svolta al Foro Italico e ha visto l’azzurro prevalere sul russo. Nella finale, Sinner affronterà Casper Ruud, che ha già guadagnato il suo passaggio alla fase decisiva del torneo. La partita finale si giocherà nei prossimi giorni, con la presenza di pubblico prevista al campo centrale.

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