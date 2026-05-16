Internazionali d’Italia 2026 Sinner batte Medvedev ed è in finale contro Ruud
Jannik Sinner ha concluso la partita interrotta dalla pioggia contro Daniil Medvedev, vincendo il match e assicurandosi un posto in finale agli Internazionali BNL d’Italia. La sfida si è svolta al Foro Italico e ha visto l’azzurro prevalere sul russo. Nella finale, Sinner affronterà Casper Ruud, che ha già guadagnato il suo passaggio alla fase decisiva del torneo. La partita finale si giocherà nei prossimi giorni, con la presenza di pubblico prevista al campo centrale.
Jannik Sinner completa il match interrotto per pioggia e supera Daniil Medvedev al Foro Italico. L’azzurro conquista la finale degli Internazionali BNL d’Italia, dove sfiderà Casper Ruud. Sinner si è imposto dopo essere ripartito dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in suo favore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La semifinale era stata interrotta venerdì sera sotto la pioggia mentre Medvedev era al servizio sul 4-2 per l’azzurro nel terzo set. 🔗 Leggi su Sportface.it
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