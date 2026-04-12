Oggi Sinner-Alcaraz l’ultima volta era andata così | rivivi la finale di Torino

Oggi a Montecarlo si gioca la finale tra Sinner e Alcaraz, due dei giovani tennisti più seguiti del circuito. La loro rivalità, nata recentemente, ha già regalato incontri memorabili e grande attenzione da parte degli appassionati. La precedente finale tra i due si era svolta a Torino, lasciando ricordi di un confronto equilibrato e molto atteso. Ora, i due si affrontano di nuovo in una delle tappe più prestigiose del circuito.

La sfida in finale tra Sinner e Alcaraz è quasi un mantra del tennis attuale. Oggi a Montecarlo, va in scena l'ennesimo atto di questa rivalità nata da poco ma di fatto già entrata nell'immaginario collettivo come un appuntamento fisso. Come era andata l'ultima volta? Ecco gli highlights della finale di Torino, dove Sinner aveva trionfato con il punteggio di 7-6 7-5.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oggi Sinner-Alcaraz, l’ultima volta era andata così: rivivi la finale di Torino La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finale. Affronterà AlcarazAGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander... Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals