Sinner spaventa tutti e non conferma la sua presenza agli Internazionali di Roma

Dopo aver raggiunto le fasi finali di un torneo importante, il tennista italiano ha annunciato che potrebbe non partecipare agli Internazionali di Roma. La notizia è stata diffusa poco dopo una vittoria conseguita nel corso della stessa competizione, ma non ha ricevuto grande attenzione. La sua presenza agli Internazionali di Roma resta ancora incerta, lasciando i fan e gli addetti ai lavori in attesa di conferme ufficiali.

La frase è arrivata dopo un’altra vittoria, dentro un torneo che lo ha portato fino in fondo, ed è passata un po’ sottotraccia. Jannik Sinner domani giocherà la finale del torneo di Madrid, la sua prima al Mutua Madrid Open, ma la testa di molti è già finita a Roma. E non per entusiasmo, stavolta. Perché il numero uno azzurro, parlando in conferenza stampa, non avrebbe dato certezze sulla sua presenza agli Internazionali. Secondo quanto riportato da puntodebreak.com, Sinner avrebbe spiegato di voler provare a recuperare tra Madrid e Roma, lasciando tutto aperto: sensazioni, energie, decisione finale. Il punto non sarebbe un allarme secco, almeno per ora.🔗 Leggi su Sportface.it

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