Sinner-Medvedev rinviata per pioggia a Roma | Jannik avanti nel terzo set quando si riprende
La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia è stata rinviata a causa della pioggia e si concluderà domani, sabato 16 maggio, non prima delle 15. Nel corso del match odierno, Sinner era in vantaggio nel terzo set quando le condizioni meteo hanno interrotto il gioco. Prima del loro incontro, si disputa la semifinale del doppio con gli azzurri Bolelli e Vavassori che affrontano Harrison e Skupski.
Sinner-Medvedev, la semifinale degli Internazionali d'Italia, si concluderà domani, sabato 16 maggio, non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio che vedrà in campo gli azzurri BolelliVavassori contro HarrisonSkupski. La semifinale tra Sinner e Medvedev è stata ufficialmente rimandata. 🔗 Leggi su Today.it
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Sinner-Medvedev rinviata a domani! N.1 avanti 4-2 nel terzo dopo i problemi fisici, poi la pioggiaNon è ancora terminata, e riprenderà nella giornata di domani, la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.
Si giocherà domani, sabato 16 maggio: Sinner fermato dalla pioggia: sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo setROMA – La Semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata rinviata a domani, sabato 16 maggio 2026.
SEMIFINALE RINVIATA A ROMA A causa della pioggia battente, l’ultima parte del 3° set fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev verrà recuperata nella giornata di sabato e si ripartirà dal punteggio di 6-2 5-7 4-2 a favore dell'azzurro #Tennis #IBI26 #Sinner x.com
Rinviata a domani per pioggia la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con l’altoatesino e il russo che riprenderanno dal 4-2 del terzo set in favore del numero uno del mondo nel secondo match del programma del Campo Centrale #SpazioTenn facebook
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