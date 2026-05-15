Sinner-Medvedev rinviata per pioggia a Roma | Jannik avanti nel terzo set quando si riprende

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia è stata rinviata a causa della pioggia e si concluderà domani, sabato 16 maggio, non prima delle 15. Nel corso del match odierno, Sinner era in vantaggio nel terzo set quando le condizioni meteo hanno interrotto il gioco. Prima del loro incontro, si disputa la semifinale del doppio con gli azzurri Bolelli e Vavassori che affrontano Harrison e Skupski.

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