La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev negli Internazionali è stata sospesa a causa della pioggia, con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 a favore del numero uno del mondo. La semifinale, inizialmente in corso, sarà ripresa sabato, con Sinner che ripartirà dal 4-2 nel terzo set. La sospensione si è verificata prima che uno dei due giocatori potesse chiudere il set o avanzare, lasciando il risultato in sospeso.

Alla fine ha vinto la pioggia. La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è rinviata a sabato dopo essere stata sospesa sul punteggio 6-2 5-7 4-2 a favore del numero uno del mondo. Dopo oltre un’ora di stop è questa la decisione ufficiale presa dall’organizzazione al Foro Italico per la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. Il forte temporale – previsto nella serata romana – non ha lasciato speranze per la ripresa del gioco, costringendo al rinvio della sfida. Una decisione che toglierà a Sinner (o a Medvedev) il giorno intero di riposo in vista della finale di domenica. Un dettaglio non di poco conto, anche perché la semifinale riprenderà non prima delle 15 dopo la semifinale del doppio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Sinner fermato (per ora) dalla pioggia: con Medvedev ripartirà dal 4-2 nel terzo set

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