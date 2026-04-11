Montecarlo quando gioca Sinner contro Alcaraz | orario e dove vedere la finale in tv anche in chiaro

A Montecarlo si sta giocando la finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la prima nel 2026. La partita rappresenta un confronto tra due dei più forti tennisti del momento, con in palio il titolo e la posizione di numero uno del ranking mondiale. L'appuntamento è previsto per questa sera, con la trasmissione disponibile anche in chiaro sulla televisione.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Per la prima volta nel 2026. La finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in mostra il meglio: la sfida tra i due dominatori, con in palio il titolo e soprattutto il trono del tennis, il numero 1 al mondo. Domenica 12 aprile sulla terra rossa del Principato va in scena un antipasto di lusso, in vista dei grandi duelli che tutti attendono tra Roland Garros e Wimbledon. Con una vittoria, Alcaraz si confermerebbe campione a Montecarlo (un anno fa sconfisse Musetti) e respingerebbe l’assalto dell’azzurro, rimanendo in testa al ranking e negandogli ancora la gioia di vincere un grande titolo sulla terra. In caso di successo di Sinner, invece, l’altoatesino tornerebbe numero 1 al mondo e sfaterebbe il tabù del rosso, infliggendo al suo rivale una sconfitta pesante anche dal punto di vista psicologico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz o Vacherot: orario, dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il... Leggi anche: Sinner-Medvedev, orario finale Indian Wells: quando gioca, dove vederla (anche in chiaro) in tv e streaming