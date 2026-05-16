A Roma, i tifosi degli Internazionali hanno manifestato insoddisfazione a causa della pioggia che ha portato al rinvio del match di ieri sera di Jannik Sinner. La protesta si è concentrata nei pressi del Foro Italico, dove i cancelli erano chiusi e l’accesso era limitato per le condizioni meteorologiche. La disputa tra la organizzazione e gli appassionati ha portato a una presenza significativa di persone che chiedevano chiarimenti sulla gestione dell’evento.

La pioggia e il rinvio del match di ieri sera di Jannik Sinner fanno scattare la protesta dei tifosi agli Internazionali d’Italia. Molti titolari dei tagliandi di ieri si sono presentati ai cancelli del Foro Italico per vedere quanto rimane della semifiniale del n.1 del mondo contro Daniil Medvedev, trovando però la strada sbarrata. Il biglietto della semifinale serale di ieri, infatti, da regolamento, non dà diritto a entrare il giorno dopo in caso di recuperi e quindi solamente chi ha acquistato il ticket per il sabato potrà vedere Sinner. La proteste dei tifosi, però, hanno portato le forze dell’ordine a chiudere i cancelli per qualche minuto per riaprirli poi facendo entrare solo i possessori del biglietto di oggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Internazionali: proteste dei tifosi a Roma per la semifinale di Sinner e cancelli chiusi al Foro

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