Migliaia di tifosi si sono radunati al Foro Italico per assistere al passaggio di Jannik Sinner. Dopo aver atteso circa un’ora, hanno seguito con entusiasmo il momento in cui il tennista è passato dal ponte che collega il campo centrale al punto di incontro degli atleti, creando un’atmosfera di grande partecipazione tra i presenti.

In migliaia hanno atteso per circa un’ora il passaggio di Jannik Sinner dal ponte che separa il campo centrale del Foro Italico dal ritrovo degli atleti. Tutti con il naso all’insù aspettando il numero uno del mondo che ha superato agilmente il secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma, battendo 6-2 6-0 l’australiano Alexei Popyrin. C’è chi viene da Pistoia, accompagnato dalla madre che ha “finanziato l’impresa”, chi da addirittura da Bari con gli amici divisi però tra l’amore per Sinner e il “rovescio ad una mano” di Musetti. L’amore dei tifosi per Sinner coinvolge anche sua madre e suo padre accolti al passaggio del ponte con una ovazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, l’entusiasmo dei tifosi al passaggio di Sinner

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