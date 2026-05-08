Internazionali Roma 2026 Borg e McEnroe insieme a Sinner | il travestimento dei fan al Foro Italico

Durante gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, il pubblico si è mostrato molto coinvolto, con alcuni tifosi che hanno deciso di travestirsi per supportare i loro giocatori preferiti e aggiungere un tocco di divertimento all’atmosfera. Tra gli spettatori presenti, alcune figure note del mondo del tennis hanno partecipato a momenti di intrattenimento, creando un legame tra la passione sportiva e il lato più leggero dell’evento. La manifestazione si conferma come un appuntamento che unisce sport e spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli Internazionali d’Italia non sono solo tennis ma anche spettacolo e passione. Ognuno a modo suo contribuisce a fare di questo torneo un evento unico e irripetibile. Può accadere infatti che tra un match e l’altro si possa incontrare John McEnroe e Bjorn Borg, accompagnati da Jannik Sinner. Tre “impostori” ovviamente, provenienti da Treviso, che si sono travestiti assumendo i panni dei loro idoli. Bravi nel far ridere e nell’arricchire di buon umore queste belle giornate romane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Borg e McEnroe insieme a Sinner: il travestimento dei fan al Foro Italico Internazionali Roma 2026, Borg e McEnroe insieme a Sinner: il travestimento dei fan al Foro Italico Notizie correlate Internazionali di tennis, adesivi omofobi contro Sinner al Foro ItalicoNon solo l'entusiasmo per gli Internazionali d'Italia, ma anche una scia di insulti che nulla ha a che fare con lo sport. Roma, Internazionali: il programma del secondo turno al Foro Italico? Cosa scoprirai Chi affronterà Lucrezia Stefanini sul Campo Centrale oggi? Come seguire gratuitamente le sfide femminili al Foro Italico? Quali sono... Altri aggiornamenti Temi più discussi: IBI 26, l'entry list di singolare maschile; Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tutto; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Sinner arriva a Roma: oggi il primo allenamento al Foro Italico. Internazionali Roma 2026, Borg e McEnroe insieme a Sinner: il travestimento dei fan al Foro Italico(LaPresse) Gli internazionali d’Italia non sono solo tennis ma anche spettacolo e passione. Ognuno a modo suo contribuisce a fare di questo torneo un evento unico e irripetibile. ilmattino.it Internazionali di Roma 2026: dove vedere il torneo in tv e streaming (anche gratis)Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik ... funweek.it Prizmic-Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma - facebook.com facebook Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta LIVE #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com