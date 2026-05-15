Internazionali d’Italia Svitolina torna in finale a Roma | sfiderà Coco Gauff

Svitolina si riconferma protagonista agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale di Roma dopo aver eliminato in tre set la testa di serie numero uno, Iga Swiatek. La giocatrice ucraina, che non arrivava in finale a Roma da otto anni, affronterà ora Coco Gauff per il titolo. La partita tra Svitolina e Swiatek si è svolta in tre set, segnando una vittoria significativa per l’atleta ucraina. La finale è programmata per la prossima giornata, con la sfida tra le due giovani tenniste.

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