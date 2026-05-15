Internazionali d’Italia Svitolina torna in finale a Roma | sfiderà Coco Gauff
Svitolina si riconferma protagonista agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale di Roma dopo aver eliminato in tre set la testa di serie numero uno, Iga Swiatek. La giocatrice ucraina, che non arrivava in finale a Roma da otto anni, affronterà ora Coco Gauff per il titolo. La partita tra Svitolina e Swiatek si è svolta in tre set, segnando una vittoria significativa per l’atleta ucraina. La finale è programmata per la prossima giornata, con la sfida tra le due giovani tenniste.
L’ucraina elimina in tre set Iga Swiatek e conquista la finale del torneo romano otto anni dopo l’ultima volta. Sabato la sfida con Coco Gauff per il titolo del Foro Italico. Otto anni dopo l’ultima volta, Elina Svitolina torna in finale agli Internazionali d’Italia. Per Svitolina si tratta della terza finale in carriera al Foro Italico dopo i successi conquistati nel 2017 e nel 2018. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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