Internazionali d’Italia Medvedev rimonta e va in semifinale | sarà l’avversario di Sinner

Daniil Medvedev ha superato il suo avversario in rimonta e si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver perso il primo set in modo netto, il giocatore russo ha recuperato nel secondo e nel terzo, conquistando la vittoria. Sinner conosce già il nome del suo prossimo avversario, che sarà Medvedev. La sfida tra i due si terrà nella fase successiva del torneo.

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