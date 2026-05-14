Internazionali d’Italia Medvedev rimonta e va in semifinale | sarà l’avversario di Sinner
Daniil Medvedev ha superato il suo avversario in rimonta e si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver perso il primo set in modo netto, il giocatore russo ha recuperato nel secondo e nel terzo, conquistando la vittoria. Sinner conosce già il nome del suo prossimo avversario, che sarà Medvedev. La sfida tra i due si terrà nella fase successiva del torneo.
Sinner sa chi sarà il suo avversario in semifinale a Roma: Daniil Medvedev è riuscito a vincere in rimonta contro Landaluce Non è mai semplice, dopo un primo set da incubo, ritrovare lucidità e grinta. Ma Daniil Medvedev ha una potenza che è difficile da contenere alla lunga, soprattutto se unita alle sue qualità tecniche. Agli Internazionali d’Italia 2026, il russo scrive una delle pagine più belle del suo Foro Italico. Dopo il blackout clamoroso nel primo set, terminato 1-6 in appena 26 minuti, rimonta lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5, dopo due ore e ventitré minuti di battaglia. Landaluce, lucky loser ripescato dalle qualificazioni, sogna in grande e va davvero vicino all’impresa. 🔗 Leggi su Sportface.it
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