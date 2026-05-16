Elina Svitolina ha vinto gli Internazionali d'Italia, arrivando a 31 anni e dopo otto anni dall’ultima vittoria. La tennista ucraina ha conquistato il titolo in finale, mentre la statunitense Gauff ha perso la sua seconda finale in questa manifestazione. La competizione si è svolta nel nostro paese, con i match che hanno visto protagonisti diversi giocatori di livello internazionale. La finale femminile si è conclusa con la vittoria di Svitolina, mentre Gauff si è fermata prima di ottenere il trofeo.

AGI - Otto anni dopo, a 31 anni, la tennista ucraina Elina Svitolina sui laure campionessa degli Internazionali d'Italia. Per lei, settima forza del seeding, è il 20esimo titolo WTA in carriera. In finale piega al terzo set la statunitense - finalista della passata edizione - Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4, 6-7(3), 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek. La tennista ucraina guadagna 1000 punti e da lunedì salirà in settima posizione nel ranking mondiale, scavalcando Muchova, Mboko e Andreeva. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Internazionali d'Italia: Svitolina regina di Roma, Gauff perde la sua seconda finale

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Elena Rybakina COLLAPSED… And Elina Svitolina Took Full Advantage

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Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia. La tennista ucraina supera in tre set Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Per l'americana è la seconda finale consecutiva persa a Roma dopo quella dello scorso anno contro Jasmine Paolini. Ansa / AL x.com

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