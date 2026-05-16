Internazionali BNL d' Italia 2026 Svitolina batte Gauff e torna regina di Roma

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elina Svitolina si è aggiudicata il titolo degli Internazionali BNL d’Italia 2026, battendo in finale Coco Gauff. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo quasi tre ore di gioco al Centrale. La tennista ucraina, nata nel 1994, ha conquistato il suo primo titolo a Roma nella stagione in corso. La finale ha visto entrambe le giocatrici impegnate in un incontro intenso e combattuto.

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Elina Svitolina è la campionessa di Roma. La tennista ucraina (classe ’94) ha battuto in finale Coco Gauff (2004) col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in poco meno di tre ore di partita al Centrale. Per la tennista numero 10 del ranking WTA si tratta del terzo successo in carriera a Roma dopo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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