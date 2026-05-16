Internazionali BNL d' Italia 2026 Svitolina batte Gauff e torna regina di Roma

Elina Svitolina si è aggiudicata il titolo degli Internazionali BNL d’Italia 2026, battendo in finale Coco Gauff. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo quasi tre ore di gioco al Centrale. La tennista ucraina, nata nel 1994, ha conquistato il suo primo titolo a Roma nella stagione in corso. La finale ha visto entrambe le giocatrici impegnate in un incontro intenso e combattuto.

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Elina Svitolina è la campionessa di Roma. La tennista ucraina (classe ’94) ha battuto in finale Coco Gauff (2004) col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in poco meno di tre ore di partita al Centrale. Per la tennista numero 10 del ranking WTA si tratta del terzo successo in carriera a Roma dopo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Internazionali BNL d'Italia 2026 a Roma: Elina Svitolina saluta i tifosi con il Saltatore Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali Roma 2026, Svitolina batte Swiatek: in finale trova Gauff Internazionali d’Italia, Svitolina torna in finale a Roma: sfiderà Coco GauffL’ucraina elimina in tre set Iga Swiatek e conquista la finale del torneo romano otto anni dopo l’ultima volta. Gli Internazionali BNL d'Italia chiudono con la finale domani! Oltre 300 match di altissimo livello, la partecipazione dei più grandi campioni dei circuiti ATP e WTA e migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. Info ow.ly/61q350Z05lo x.com Coco Gauff's quick selfie message to her fans after her QF win | via Internazionali BNL d'Italia IG reel (May 12, 2026) reddit Sinner supera Medvedev e la pioggia, ed è in finale agli Internazionali BNL d'Italia 2026Dopo il rinvio per maltempo il tennista altoatesino ha battuto il russo. Contenderà il titolo di re di Roma al norvegese Casper Ruud che ha eliminato Luciano Darderi nell'altra semifinale ... romatoday.it Internazionali d'Italia: Sinner-Medvedev stop al terzo set sul 4-2. Riprende oggi alle 15, ma è caos bigliettiIl regolamento in caso di semifinale non prevede rimborsi. La conclusione del match potrà vederla chi ha un tagliando per oggi, domenica ... tg.la7.it