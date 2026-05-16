Internazionali di Roma Sinner supera Medvedev e conquista la finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto in tre set il numero uno del mondo, Daniil Medvedev. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4, in una sfida caratterizzata da alti e bassi da entrambe le parti. La vittoria permette al tennista italiano di accedere all’ultimo atto del torneo, che si svolgerà nelle prossime ore.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria sofferta per il numero uno del mondo. Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia dopo una sfida intensa contro Daniil Medvedev, chiusa con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. L’azzurro raggiunge così l’atto conclusivo del torneo romano per il secondo anno consecutivo e domani affronterà il norvegese Casper Ruud. La semifinale era stata sospesa il giorno precedente a causa della pioggia, con Sinner avanti 4-2 nel terzo set. Alla ripresa, il numero uno del ranking mondiale è riuscito a mantenere il vantaggio e a chiudere il match dopo oltre due ore di battaglia. Il finale decisivo del match. Negli ultimi game Medvedev ha tentato di rientrare in partita, salvando anche due match point grazie a un servizio molto efficace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Internazionali di Roma, Sinner supera Medvedev e conquista la finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner in finale agli Internazionali d'Italia! Sullo stesso argomento Sinner in finale agli Internazionali di Roma 2026, Medvedev battuto in tre setJannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere la sfida per la finaleABBONATI A DAYITALIANEWS Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali di Roma 2026 con una semifinale molto attesa contro Daniil Medvedev. 15 minuti per completare l’opera: Sinner torna in finale agli Internazionali di Roma 6-2 5-7 6-4 a Medvedev x.com ATP 1000 Roma R64: [Q] Llamas Ruiz ha battuto [28] Moutet: 6-4, 3-6, 7-6(4) reddit Quando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it Sinner in finale agli Internazionali di Roma 2026, Medvedev battuto in tre setJannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo nella sfida contro il russo Daniil ... lapresse.it