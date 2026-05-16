Internazionali di Roma | Sinner ed il doppio maschile in finale

Negli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si è qualificato per la finale nel torneo di singolare maschile, dopo aver battuto il russo Medvedev con il punteggio di 2 set a 1. La partita, che ha avuto luogo in due giorni a causa della pioggia, si è conclusa ieri sera. Nel doppio maschile, invece, la coppia italiana ha raggiunto la finale, mentre Darderi è stato eliminato dal norvegese Ruud.

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