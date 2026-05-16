Internazionali di Roma | Sinner ed il doppio maschile in finale

Da puntomagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si è qualificato per la finale nel torneo di singolare maschile, dopo aver battuto il russo Medvedev con il punteggio di 2 set a 1. La partita, che ha avuto luogo in due giorni a causa della pioggia, si è conclusa ieri sera. Nel doppio maschile, invece, la coppia italiana ha raggiunto la finale, mentre Darderi è stato eliminato dal norvegese Ruud.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Darderi eliminato da Ruud. Sinner è in finale. Jannik, batte 2 set ad 1 il russo Medvedev al termine di una partita disputata in due giorni a causa della pioggia che ieri sera si è abbattuta su Roma. Partita dai due volti. Un primo set dominato, un 6-2 senza storia che lasciava presagire la solita passeggiata ed invece il secondo set di Medvedev, perfetto, ha costretto Sinner ad un terzo set che poteva essere fatale. Il terzo set è stato davvero da batticuore. Sinner, riesce ad approfittare di un passeggio a vuoto dell’avversario e strappa la battuta portandosi sul 2-1. Il numero uno al mondo dosa le energie giocando solo nei propri turni di servizio fino all’interruzione per pioggia sul punteggio di 4-2 e vantaggio Medvedev. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

internazionali di roma sinner ed il doppio maschile in finale
© Puntomagazine.it - Internazionali di Roma: Sinner ed il doppio maschile in finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL GRANDE TENNIS: INTERNAZIONALI DI ROMA: L'opinione del giornalista sportivo Carlo Cagnetti

Video IL GRANDE TENNIS: INTERNAZIONALI DI ROMA: L'opinione del giornalista sportivo Carlo Cagnetti

Sullo stesso argomento

Oltre Jannik Sinner e Luciano Darderi: tutti i quarti di finale con italiani nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia di RomaJannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: un fatto notevole, ma non unico nella storia del Foro Italico.

Leggi anche: Tennis: Andrea Pellegrino di Bisceglie, che oggi agli Internazionali d’Italia affronta Jannik Sinner Roma, campo centrale del Foro Italico alle 15 per gli ottavi di finale del singolare maschile

internazionali di roma internazionali di roma sinnerQuando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it

internazionali di roma internazionali di roma sinnerQuando si gioca Sinner-Ruud, finale ATP di Roma? Orario, programma TV8, streamingLa finale degli Internazionali d'Italia 2026 si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17.00: pomeriggio di fuoco sulla terra rossa della Capitale, chi ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web