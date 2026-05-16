Internazionali di Roma | Sinner ed il doppio maschile in finale
Negli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si è qualificato per la finale nel torneo di singolare maschile, dopo aver battuto il russo Medvedev con il punteggio di 2 set a 1. La partita, che ha avuto luogo in due giorni a causa della pioggia, si è conclusa ieri sera. Nel doppio maschile, invece, la coppia italiana ha raggiunto la finale, mentre Darderi è stato eliminato dal norvegese Ruud.
Darderi eliminato da Ruud. Sinner è in finale. Jannik, batte 2 set ad 1 il russo Medvedev al termine di una partita disputata in due giorni a causa della pioggia che ieri sera si è abbattuta su Roma. Partita dai due volti. Un primo set dominato, un 6-2 senza storia che lasciava presagire la solita passeggiata ed invece il secondo set di Medvedev, perfetto, ha costretto Sinner ad un terzo set che poteva essere fatale. Il terzo set è stato davvero da batticuore. Sinner, riesce ad approfittare di un passeggio a vuoto dell’avversario e strappa la battuta portandosi sul 2-1. Il numero uno al mondo dosa le energie giocando solo nei propri turni di servizio fino all’interruzione per pioggia sul punteggio di 4-2 e vantaggio Medvedev. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
IL GRANDE TENNIS: INTERNAZIONALI DI ROMA: L'opinione del giornalista sportivo Carlo Cagnetti
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La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si concluderà oggi, sabato 16 maggio, al Foro Italico di Roma, dopo la sospensione per pioggia arrivata nel terzo set. Ma oltre al risultato, a tenere banco sono le proteste del tennist facebook
15 minuti per completare l’opera: Sinner torna in finale agli Internazionali di Roma 6-2 5-7 6-4 a Medvedev x.com
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