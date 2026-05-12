Oggi a Roma, sul campo centrale del Foro Italico, si svolge il match degli ottavi di finale del singolare maschile tra Andrea Pellegrino e Jannik Sinner. Pellegrino, 29 anni, è un tennista di Bisceglie che ha raggiunto questa fase del torneo dopo aver superato diverse qualificazioni. L’incontro è programmato per le 15.

Andrea Pellegrino, 29 anni. Tennista di Bisceglie. È arrivato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a Roma. Oggi alle 15, sul campo centrale del Foro Italico, affronta Jannik Sinner in un derby italiano che in Puglia ha un doppio motivo di orgoglio. E a Bisceglie in particolare. Di seguito il comunicato: Mentre il Foro Italico trema per le sue imprese sulla terra rossa, c’è un mondo che esulta con particolare orgoglio: quello della scuola. Andrea Pellegrino non è solo l’orgoglio sportivo di Bisceglie, ma è anche il figlio di due stimati insegnanti, un dettaglio che aggiunge un valore educativo profondo alla sua ascesa nel tennis mondiale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Tennis: Andrea Pellegrino di Bisceglie, che oggi agli Internazionali d’Italia affronta Jannik Sinner Roma, campo centrale del Foro Italico alle 15 per gli ottavi di finale del singolare maschile

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Il padre di Pellegrino: Voglio solo che lui abbia tranquillità. Ha sempre sofferto quando gli dicevo: 'Con il tuo tennis, dovresti essere tra i migliori, perché sei ancora qui?' e si caricava di responsabilità eccessive. Ora è più sereno e i risultati sono visibili. : r/tenn reddit

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