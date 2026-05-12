Negli Internazionali d’Italia di Roma, sono arrivati ai quarti di finale anche altri italiani nel singolare maschile, oltre a Jannik Sinner e Luciano Darderi. La presenza di più azzurri nelle fasi avanzate del torneo rappresenta una delle caratteristiche di questa edizione, che vede diversi giocatori italiani competere ad alti livelli. La competizione continua con l’obiettivo di raggiungere le semifinale e qualificarsi per le fasi successive.

Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: un fatto notevole, ma non unico nella storia del Foro Italico. Roma, infatti, di quarti azzurri ne ha visti in aperta abbondanza fin dall’inizio della sua storia, vale a dire fin dal 1930. Andiamo a ripercorrere queste storie. Va detto che negli Anni ’30 (1930-1935) le presenze italiane nei quarti erano ovviamente ampie. In particolare, questa la suddivisione per anni: Dal 1950 la frequenza continua, ma sono quasi sempre al massimo due le presenze. Nel 1950 e 1951 ci furono Marcello Del Bello e Gianni Cucelli, con quest’ultimo che proseguì nel 1952 assieme a Fausto Gardini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oltre Jannik Sinner e Luciano Darderi: tutti i quarti di finale con italiani nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia di Roma

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