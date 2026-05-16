Bolelli Vavassori in finale a Roma! Sconfitti Harrison Skupski dopo una semifinale decisa al super tie-break
Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno raggiunto la finale del torneo ATP di Roma dopo aver battuto in semifinale Harrison e Skupski al super tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria del duo italiano, che si è imposto nel set decisivo. La sfida ha avuto un punteggio che ha determinato l'accesso alla finale, confermando la presenza italiana in questa fase del torneo. La finale si disputerà nelle prossime ore, con i due atleti pronti a contendersi il titolo.
Continua il sogno romano di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Nella semifinale del torneo ATP di Roma la coppia azzurra, titolare della testa di serie numero sette, piega il duo formato dal britannico Neal Skupski e dall’americano Christian Harrison 7-6(9) 2-6 10-6 in due ore e cinque minuti e affronteranno in finale il duo Granollers Zeballos. La coppia azzurra tiene il servizio di apertura con la volée di diritto del piemontese. Il duo angloamericano replica con l’immediato 1-1. I quattro giocatori concedono le briciole sui rispettivi turni di battuta, solo due giochi sui primi sei si concludono a 30. La svolta arriva nel settimo gioco quando il doppio fallo di Bolelli consegna il break del 4-3 ai rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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