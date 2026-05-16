Bolelli Vavassori in finale a Roma! Sconfitti Harrison Skupski dopo una semifinale decisa al super tie-break

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno raggiunto la finale del torneo ATP di Roma dopo aver battuto in semifinale Harrison e Skupski al super tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria del duo italiano, che si è imposto nel set decisivo. La sfida ha avuto un punteggio che ha determinato l'accesso alla finale, confermando la presenza italiana in questa fase del torneo. La finale si disputerà nelle prossime ore, con i due atleti pronti a contendersi il titolo.

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