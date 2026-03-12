Pedro Neto è distrutto per la spinta al raccattapalle | Ho chiesto scusa 35 volte mi dispiace tanto
Pedro Neto ha ammesso di aver spinto un raccattapalle durante l’ottavo di finale di Champions League contro il PSG e ha dichiarato di aver chiesto scusa circa 35 volte, esprimendo il suo dispiacere per quanto accaduto. L’episodio si è verificato nel corso del recupero della partita, attirando l’attenzione su un gesto che ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Pedro Neto, protagonista di un episodio controverso durante l’andata degli ottavi di Champions League contro il PSG, ha espresso il suo rammarico per aver spinto un raccattapalle nel recupero della partita. "Gli ho chiesto scusa 35 volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Manita PSG, Chelsea distrutto nell'andata degli Ottavi di Champions.
