Internazionali Bolelli e Vavassori in finale 63 anni dopo Pietrangeli e Sirola
Dopo aver superato la coppia Harrison e Skupski, i tennisti italiani si preparano a disputare la finale degli Internazionali. L'incontro è previsto per domani, non prima delle 14, e li vedrà affrontare la coppia formata da Granollers e Zeballos. È la prima volta in 63 anni che due italiani arrivano in finale a questo torneo, un risultato che richiama i trionfi di alcuni degli storici giocatori nazionali.
Saranno tre gli italiani nelle finali degli Internazionali d’Italia 2026. Non soltanto Jannik Sinner, il più atteso. Ma anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che scenderanno in campo per quella di doppio maschile non prima delle 14 contro i n.2 del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos, campioni nel 2024 e battuti 3 volte su 5 precedenti. Gli azzurri hanno sconfitto in una bella semifinale, un risultato non scontato, i n.4 del tabellone Christian Harrison e Neal Skupski 7-6(9) 3-6 10-6, recuperando anche un break di svantaggio nel primo parziale. Sostenuti anche da un Centrale molto caloroso, nonostante la pioggia che ha preceduto il match e un freddo particolare su Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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