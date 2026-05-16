Internazionali Bolelli e Vavassori in finale 63 anni dopo Pietrangeli e Sirola

Dopo aver superato la coppia Harrison e Skupski, i tennisti italiani si preparano a disputare la finale degli Internazionali. L'incontro è previsto per domani, non prima delle 14, e li vedrà affrontare la coppia formata da Granollers e Zeballos. È la prima volta in 63 anni che due italiani arrivano in finale a questo torneo, un risultato che richiama i trionfi di alcuni degli storici giocatori nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Saranno tre gli italiani nelle finali degli Internazionali d’Italia 2026. Non soltanto Jannik Sinner, il più atteso. Ma anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che scenderanno in campo per quella di doppio maschile non prima delle 14 contro i n.2 del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos, campioni nel 2024 e battuti 3 volte su 5 precedenti. Gli azzurri hanno sconfitto in una bella semifinale, un risultato non scontato, i n.4 del tabellone Christian Harrison e Neal Skupski 7-6(9) 3-6 10-6, recuperando anche un break di svantaggio nel primo parziale. Sostenuti anche da un Centrale molto caloroso, nonostante la pioggia che ha preceduto il match e un freddo particolare su Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Internazionali, Bolelli e Vavassori in finale 63 anni dopo Pietrangeli e Sirola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da... Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio x.com Vavassori-Bolelli, impresa a Roma: sono in finale agli InternazionaliIl piemontese e l'emiliano riportano una coppia azzurra all'ultima sfida del tabellone 63 anni dopo Pietrangeli-Sirola ... rainews.it Bolelli e Vavassori da sogno: vittoria di cuore, centrata la finale agli Internazionali d'Italia!La coppia azzurra vince al super tie-break e per la prima volta in carriera si giocherà il titolo di Roma: ecco chi affronterà ... tuttosport.com