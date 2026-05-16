Come era prevedibile, gli interpreti hanno chiesto una proroga. Slitta ancora il processo nell’ambito dell’inchiesta della Dda " Chinatruck ". Le due interpreti cinesi di Genova, insieme a un supervisore, non hanno fatto a tempo a concludere il lavoro che gli era stato affidato dal collegio dei giudici di Prato, ossia quello di tradurre migliaia di intercettazioni dal cinese all’italiano. Si tratta della "prova regina", secondo l’accusa, di tutto il procedimento e senza quelle non sarà possibile iniziare la fase dibattimentale. L’incarico alle interpreti è stato affidato a fine anno scorso. Le due donne avevano già anticipato che non avrebbero avuto il tempo di mettere mano alle intercettazioni prima delle fine di gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intercettazioni. C’è da attendere. Chiesta proroga

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