Piazza Gobetti nuovo look Lavori chiesta la proroga | Riaffiorati tanti reperti

Nel cantiere di piazza Gobetti i lavori sono in fase di rallentamento, con la richiesta di una proroga. Durante gli scavi sono emersi numerosi reperti archeologici che hanno richiesto un'ulteriore analisi e attenzione. La presenza di questi ritrovamenti ha bloccato temporaneamente le operazioni, portando a una sospensione delle attività previste nel progetto di rinnovamento dell’area.

Il cantiere di piazza Gobetti rallenta, ma la ragione arriva da molto lontano nel tempo. I ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi stanno infatti incidendo sul cronoprogramma della riqualificazione, tanto che il Comune ha chiesto alla Regione una proroga rispetto alla scadenza inizialmente prevista. Il progetto, secondo il calendario legato ai finanziamenti, dovrebbe concludersi entro dicembre 2026, ma le indagini nel sottosuolo stanno richiedendo tempi più lunghi del previsto. Sotto la futura piazza-giardino, infatti, stanno affiorando tracce significative della Ferrara medievale. Gli archeologi sono al lavoro nello smontaggio...