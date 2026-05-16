Inter Women Como finisce 0-3 Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra le Inter Women e Como si è conclusa con un punteggio di 0-3. La stagione delle nerazzurre si è conclusa con questa sconfitta, anche se già sicure del secondo posto in classifica. La gara si è svolta senza modificare le posizioni finali delle squadre in campionato. Le nerazzurre hanno affrontato l’ultimo incontro prima della pausa estiva, senza cambiare il risultato finale rispetto alle aspettative. La partita si è giocata nel rispetto delle regole e si è conclusa con il risultato noto.

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