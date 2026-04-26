La stagione dell' Unieuro si chiude con una sconfitta | la Fortitudo espugna il Palafiera

La stagione dell'Unieuro Forlì si conclude con una sconfitta casalinga nel derby contro la Fortitudo Bologna. La squadra ospite ha vinto con un punteggio di 65-96, dopo aver conquistato i primi due quarti con margini significativi. La partita si è disputata al Palafiera e i quarti finali hanno visto i felsinei mantenere il vantaggio, chiudendo l’incontro con un margine di 31 punti.

Va alla Fortitudo Bologna il derby della via Emilia contro l'Unieuro Forlì. I felsinei hanno espugnato il Palafiera con il punteggio di 65 a 96 (15--21; 20-30; 9-22; 21-23). Per i biancorossi da segnalare i 20 punti di Rosser, i 12 di Gaspardo ed i 16 di Stephens. “La Fortitudo ha giocato una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Basket, Unieuro chiude la stagione con un duro Ko contro la Fortitudo A Scafati una sconfitta a testa alta senza tre titolari: l'orgoglio dell'Unieuro si scontra con la sfortunaUna serata amara per l'Unieuro Forlì, che cade al PalaMangano sotto i colpi di una Givova Scafati implacabile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Unieuro, missione a Pesaro col cuore leggero: Vogliamo toglierci delle soddisfazioni; Forlì saluta senza rimpianti. Ma la vera A2 si decide adesso; Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi ticket irregolari; Sarà bello giocare in un clima caldissimo: l'Unieuro chiude il campionato col derby contro la Fortitudo. Basket, Unieuro chiude la stagione con un duro Ko contro la FortitudoI biancorossi sono riusciti a tenere testa ai ragazzi di Caja fino a mettà della seconda frazione, poi non c’è più stata gara ... msn.com Debacle Forlì, Bologna domina il derby 65-96: occhi sul futuro di MartinoSi chiude con un’altra pesante batosta la stagione dell’Unieuro Forlì. La squadra di coach Martino non è riuscita nel minimo intento di a regalare ... corriereromagna.it 25 APRILE APERTI Non perdere il nuovo volantino Unieuro e acquista in comode rate con la finanziaria anche SENZA busta paga Scopri il volantino completo clicca qui IG link in BIO https://www.calameo.com/read/0078849508a477f3d6fce Passa i - facebook.com facebook