Pronostico Milan-Udinese | i rossoneri puntano sul fattore San Siro

Sabato alle 18:00 si disputa la partita tra Milan e Udinese, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida si gioca allo stadio di Milano, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming.

Milan-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Scivolato a -9 dall’Inter, il Milan ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. I rossoneri lunedì scorso hanno perso lo scontro diretto del “Maradona” con il Napoli (0-1) e sono stati pure scavalcati al secondo posto dagli azzurri di Antonio Conte. A decidere una partita tutt’altro che entusiasmante dal punto di vista dello spettacolo c’ha pensato un gol di Politano a 10 minuti dalla fine, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha prodotto troppo poco per poter pensare di rifilare ai partenopei quella che sarebbe stata la loro prima sconfitta interna in questo campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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