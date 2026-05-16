Inter Primavera è caccia delle semifinali playoff | in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri

La squadra Primavera dell’Inter si prepara a disputare i quarti di finale dei playoff, con l’obiettivo di conquistare un posto tra le quattro migliori. Se supererà il turno contro il squadra avversaria, affronterà il Parma nelle semifinali. La sfida si svolgerà a partire dalla prossima partita, che determinerà se la squadra potrà continuare il percorso verso la finale. La qualificazione dipende dal risultato ottenuto nel match di questa fase eliminatoria.

di Paolo Moramarco Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno contro il Cesena sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri. Sarà il Parma, guidato da Nicola Corrent, l’eventuale avversaria dell’ Inter Primavera nelle semifinali del Campionato Primavera 1, qualora i nerazzurri dovessero avere la meglio sul Cesena nel primo turno. Parma, secondo posto dietro la Fiorentina. Oggi il Parma è stato fermato sullo 0-0 dal Monza, non riuscendo a sfruttare lo stop della Fiorentina, sconfitta 2-0 dal Lecce. Grazie alla migliore differenza reti, i viola mantengono il primo posto, mentre gli emiliani chiudono la stagione regolare al secondo posto, consolidando una posizione di prestigio in vista dei playoff. 🔗 Leggi su Internews24.com

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