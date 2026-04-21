Giovanili | il pari 2-2 in Sicilia non basta per il passaggio del turno anche se i ragazzi amaranto hanno dato tutto La Primavera di Bricca saluta i playoff a Catania

La squadra Primavera dell’Arezzo si è congedata dai playoff con un pareggio per 2-2 in Sicilia, risultato che non permette l’accesso alla fase successiva. Nonostante la sconfitta sportiva, i giovani hanno mostrato impegno e determinazione nel match giocato a Catania, confermando la crescita del gruppo nel corso della stagione. La partita si è conclusa con un risultato che lascia un senso di rammarico, ma anche di soddisfazione per l’atteggiamento dimostrato.

La Primavera dell’Arezzo saluta i playoff con orgoglio e una punta di rammarico, dopo un pareggio per 2-2 a Catania che non basta per il passaggio del turno, ma certifica la crescita e la personalità del gruppo amaranto. Una gara intensa, giocata con coraggio e qualità, che ha visto i ragazzi allenati Bricca portarsi addirittura sul doppio vantaggio nei primi minuti, prima della rimonta etnea. La partita si era messa subito sui binari giusti per il Cavallino quando dopo appena sei minuti, Paglicci approfitta di una ripartenza perfetta: scappa via centralmente senza opposizione, entra in area e batte il portiere con un rasoterra preciso. Il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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