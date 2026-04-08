Juve Primavera in finale di Coppa Italia | ecco chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin e quando si giocherà il match

La Juve Primavera si è qualificata per la finale di Coppa Italia dopo aver battuto il Parma. La partita si è conclusa con la vittoria dei bianconeri e ora conoscono l’avversaria che affronteranno nella sfida decisiva. La finale si giocherà in una data ancora da stabilire. La squadra di Padoin ha così raggiunto l’obiettivo di arrivare alla fase finale del torneo.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, i ragazzi di Padoin battono il Parma e volano in finale di Coppa Italia. Il 29 aprile la sfida contro l’Atalanta. I dettagli. La Juve Primavera continua la sua marcia trionfale in questa stagione, conquistando un traguardo prestigioso che conferma la qualità del settore giovanile bianconero. Con una prestazione solida e autoritaria, i bianconeri 2-0 il Parma, mettendo in mostra un calcio organizzato e una determinazione feroce che non ha lasciato scampo ai ducali. Grazie a questo successo, la squadra vola in finale di Coppa Italia. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il percorso netto dei ragazzi bianconeri testimonia la crescita costante del gruppo, capace di gestire i momenti critici del match con maturità superiore alla media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera in finale di Coppa Italia: ecco chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin e quando si giocherà il match Juve Primavera, chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin in semifinale di Coppa Italia. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Juve Primavera, i bianconeri battono 3-0 l’Inter e volano in semifinale di Coppa Italia dove affronteranno il Parma. Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: bianconeri sempre attendisti, Padoin lascia la prima mossa a CarbonePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Primavera Juve, Lopez e Bracco fanno volare Padoin. Cremonese ko, esordio per Corigliano; U20 | Cremonese-Juventus | La partita; Final Four decisa: Juventus, Roma, Sassuolo e Milan si giocheranno lo scudetto; Primavera 1 – Risultati 32° turno e classifica aggiornata. Pagina 1 | Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfideràLa Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissim ... tuttosport.com Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Pagelle Juve-Genoa: scoppia la primavera di Di Gregorio (7,5), Conceicao mette le bollicine nello spritz (6,5) x.com Il classe 2009Thomas #Corigliano ha esordito al 70esimo del secondo tempo nella sfida fra #JuvePrimavera e #Cremonese 20 minuti con la squadra in inferiorità numerica in cui ha mostrato sprazzi del suo talento cristallino L'ARTICOL - facebook.com facebook