Inter occhi su Idrissa Toure | i nerazzurri seguono il talento del Pisa

L’Inter ha messo sotto osservazione Idrissa Toure, centrocampista in forza al Pisa. Il club nerazzurro sta seguendo da vicino le prestazioni del giocatore, che si è distinto nelle ultime partite con la squadra toscana. Il club, secondo quanto si apprende, avrebbe mostrato interesse e avrebbe avviato un monitoraggio sulle sue attività sul campo. Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali trattative o offerte formali, ma l’attenzione rimane alta.

di Alberto Petrosilli Toure piace all’Inter: il club monitora il centrocampista protagonista con il Pisa. Le ultime in vista dell’estate. Tra i profili seguiti dall’ Inter in vista della prossima stagione ci sarebbe anche quello di Idrissa Touré, centrocampista del Pisa che si sta mettendo in grande evidenza nel campionato di Serie B. Il classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è diventato uno dei punti di riferimento della formazione toscana grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a più ruoli. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nato calcisticamente come mezz’ala, Touré nel corso di questa stagione è stato utilizzato spesso anche come esterno di centrocampo, ruolo nel quale ha mostrato qualità atletiche, intensità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

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