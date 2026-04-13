Juventus occhi su Puczka | Salisburgo e Herta seguono il talento della Next Gen

Secondo fonti italiane, diversi club europei stanno osservando con attenzione il giovane terzino sinistro classe 2005, che ha messo in mostra ottime prestazioni con la squadra riserve della Juventus. Tra questi, Salisburgo e Herta BSC sono tra le società più interessate, e il talento della Next Gen bianconera potrebbe presto attirare ulteriori offerte. La situazione riguarda un giocatore che si sta facendo notare per le sue qualità in una stagione positiva.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, David Puczka è finito nel mirino di diversi club europei. Salisburgo e Herta BSC starebbero monitorando con attenzione il terzino sinistro classe 2005, protagonista di una stagione sorprendente con la Next Gen bianconera. Puczka brucia le tappe: i numeri da bomber accelerano il salto tra i grandi. L’austriaco è arrivato nell’estate 2024 per circa 160 mila euro: dopo una prima stagione di adattamento al calcio italiano, quest’anno ha compiuto il definitivo salto di qualità. Nonostante il ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2, il giocatore si è messo in mostra per la sua incisività offensiva, diventando il miglior marcatore della squadra.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, occhi su Puczka: Salisburgo e Herta seguono il talento della Next Gen Mercato Inter, i nerazzurri seguono un giovane talento del Salisburgo: ecco di chi si trattadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano su un giovane talento del Salisburgo: ecco la strategia di Marotta e Ausilio L’Inter di... Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Puczka velenoso su punizionePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...