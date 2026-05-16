Inter Musmarra racconta il retroscena | Dopo lo scudetto pensavano già alla Coppa Italia

Il giornalista Alfio Musmarra ha condiviso un retroscena riguardante i comportamenti della squadra nerazzurra dopo la vittoria dello scudetto contro il Parma. Secondo quanto riportato, i giocatori sembravano già concentrati sulla prossima competizione, la Coppa Italia, appena conclusa la vittoria nel campionato. Musmarra ha spiegato che l’atteggiamento del gruppo si sarebbe spostato subito verso l’obiettivo successivo, senza troppe pause o celebrazioni. La narrazione si concentra sui piani e le reazioni dei calciatori in quel periodo.

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di Alberto Petrosilli Il giornalista Alfio Musmarra svela l’atteggiamento dei nerazzurri dopo il titolo conquistato contro il Parma: il retroscena. Nel corso del suo intervento negli studi di QSVS, il giornalista Alfio Musmarra ha raccontato un curioso retroscena legato ai festeggiamenti dello scudetto vinto dall’ Inter nella gara decisiva contro il Parma. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo il suo racconto, vissuto direttamente dalla “pancia” di San Siro, l’atmosfera post-partita sarebbe stata sì di festa, ma sorprendentemente composta e già proiettata verso il prossimo obiettivo stagionale. Un dettaglio che ha colpito lo stesso giornalista per l’atteggiamento mostrato dal gruppo nerazzurro subito dopo la conquista del titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Musmarra racconta il retroscena: «Dopo lo scudetto pensavano già alla Coppa Italia» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Inter non si ferma dopo lo scudetto: tris alla Lazio e le manda un avviso per la finale di Coppa ItaliaL'Inter batte la Lazio all'Olimpico nella prova generale della finale di Coppa Italia: Lautaro Martinez apre la partita, Sucic la indirizza,... Inter, dopo lo scudetto anche la Coppa ItaliaUn anno dopo le lacrime di Monaco e i colpi beffardi di Pedro, un anno dopo lo choc di arrivare a un passo da tutto per stringere niente, dopo... Inter, Musmarra racconta il retroscena: Dopo lo scudetto pensavano già alla Coppa ItaliaIl giornalista Alfio Musmarra svela l’atteggiamento dei nerazzurri dopo il titolo conquistato contro il Parma: il retroscena Nel corso del suo intervento negli studi di QSVS, il giornalista Alfio Musm ... msn.com Musmarra svela: Dopo Inter-Parma e lo scudetto, in mixed zone tutti continuavano a dire…Alfio Musmarra, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante la conquista dello scudetto dieci giorni prima contro il Parma ... fcinter1908.it