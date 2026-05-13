inter dopo lo scudetto anche la coppa italia

Dopo la delusione di Monaco e le sconfitte contro Pedro, l’Inter ha conquistato anche la Coppa Italia, completando così un percorso che segue un anno di momenti difficili e di ritorni. La squadra ha superato momenti di crisi e si è ripresa, portando a casa un trofeo nazionale. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso della stagione, segnando una svolta dopo le difficoltà affrontate.

Un anno dopo le lacrime di Monaco e i colpi beffardi di Pedro, un anno dopo lo choc di arrivare a un passo da tutto per stringere niente, dopo essersi ritrovata dentro il baratro, l’Inter completa il suo cerchio della vita. E’ Doblete, accanto allo scudetto i nerazzurri si prendono anche la Coppa Italia completando un bis che fin qui era riuscito solo a Roberto Mancini e José Mourinho. Ce l’ha fatta anche Cristian Chivu in coda a una stagione che a questo punto entra di diritto nella storia interista superando il rischio che l’abitudine alla vittoria renda banale e scontato anche quanto banale e scontato non è. C’è la firma del giovane tecnico romeno sulla notte dell’Olimpico oltre a quella di Lautaro Martinez che di questa squadra è il leader tecnico ed emozionale.🔗 Leggi su Panorama.it

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Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia

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