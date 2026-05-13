Inter dopo lo scudetto anche la Coppa Italia

Da panorama.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la delusione di Monaco e le sconfitte contro Pedro, l’Inter ha conquistato anche la Coppa Italia, completando così un percorso che segue un anno di momenti difficili e di ritorni. La squadra ha superato momenti di crisi e si è ripresa, portando a casa un trofeo nazionale. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso della stagione, segnando una svolta dopo le difficoltà affrontate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un anno dopo le lacrime di Monaco e i colpi beffardi di Pedro, un anno dopo lo choc di arrivare a un passo da tutto per stringere niente, dopo essersi ritrovata dentro il baratro, l’Inter completa il suo cerchio della vita. E’ Doblete, accanto allo scudetto i nerazzurri si prendono anche la Coppa Italia completando un bis che fin qui era riuscito solo a Roberto Mancini e José Mourinho. Ce l’ha fatta anche Cristian Chivu in coda a una stagione che a questo punto entra di diritto nella storia interista superando il rischio che l’abitudine alla vittoria renda banale e scontato anche quanto banale e scontato non è. C’è la firma del giovane tecnico romeno sulla notte dell’Olimpico oltre a quella di Lautaro Martinez che di questa squadra è il leader tecnico ed emozionale.🔗 Leggi su Panorama.it

inter dopo lo scudetto anche la coppa italia
© Panorama.it - Inter, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia

Video Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia

Notizie correlate

Leggi anche: L'Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

L’Inter non si ferma dopo lo scudetto: tris alla Lazio e le manda un avviso per la finale di Coppa ItaliaL'Inter batte la Lazio all'Olimpico nella prova generale della finale di Coppa Italia: Lautaro Martinez apre la partita, Sucic la indirizza,...

Temi più discussi: Coppa Italia, dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete; Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia; Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Stella d'Argento per la Coppa Italia: perché l'Inter la vuole, perché la Juve non l'ha mai chiesta.

coppa italia inter dopo lo scudettoL’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurraLe uniche due volte in cui i nerazzurri avevano completato il double sono il 2006 (con lo scudetto vinto dopo Calciopoli) e nel 2010, anno del Triplete ... ilfattoquotidiano.it

coppa italia inter dopo lo scudettoL’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo ScudettoL’Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web