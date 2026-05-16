L'Inter sta affrontando una sfida personale per uno dei suoi difensori, che sta cercando di superare un record di gol segnati da due ex attaccanti. Finora la squadra ha realizzato 85 reti in 36 partite, con alcuni obiettivi ancora da raggiungere. Nei prossimi incontri contro Verona e Bologna, sarà necessario segnare cinque reti per eguagliare e superare le storiche prestazioni dei predecessori. La corsa a questo traguardo coinvolge direttamente il giocatore e il suo rendimento in campo.

L’ultimo obiettivo dell’annata interista è scavallare un numero: 89. Chivu ha ancora due partite per eguagliare o superare il record di reti nerazzurre in un campionato a 20 squadre, ovvero gli 89 squilli realizzati durante le annate di Antonio Conte e Simone Inzaghi (2020-21 e 2023-24). Due stagioni importanti per motivi diversi. Cinque anni fa i nerazzurri tornarono a vincere un tricolore dopo undici primavere, mentre quello del 2024 resterà sempre lo scudetto della stella vinto battendo il Milan nella partita decisiva. Ora, a distanza di un paio di annate, Chivu ha la possibilità di “batterli” entrambi per portando i suoi nella storia. L’Inter fin ha segnato 85 gol in 36 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, la corsa al gol di Chivu: ne mancano 5 per superare il record di Inzaghi e Conte

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Chivu dopo Torino–Inter 2-2: Mancano 3 punti per lo Scudetto

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