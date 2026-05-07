L'Inter di Cristian Chivu sta lavorando per superare il record di gol segnati nelle stagioni passate, con obiettivi specifici in vista del campionato. L'attuale squadra punta a migliorare i risultati ottenuti in passato da Antonio e Simone, che chiusero l'ultimo campionato con 89 reti complessive. La strategia si concentra su diverse partite in programma e sui singoli giocatori coinvolti. La squadra si prepara per affrontare le prossime sfide con l'intento di raggiungere e superare questa soglia.

Il manifesto del calcio di Cristian Chivu si può riassumere in uno slogan molto. europeista: "Ormai sono finiti i tempi in cui vincono le migliori difese: è un calcio più moderno, dinamico, di intensità. Bisogna adattarsi". Detto, fatto. E i numeri confermano la filosofia dell'allenatore nerazzurro: l'Inter non ha la miglior difesa - 31 gol subiti, più di Como, Milan, Roma e Juve -, ma il reparto offensivo per distacco più prolifico di tutta la Serie A. Dopo la sfida scudetto vinta contro il Parma, il gruppo nerazzurro ha raggiunto quota 82 centri in 35 partite. Quasi 2,4 a gara. Statistiche in linea con l'Inter scudettata sia di Antonio Conte sia di Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu, obiettivo... Conte e Inzaghi: così l'Inter di Cristian punta al record di gol segnati

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