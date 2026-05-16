L'Inter ha vinto sia il campionato che la coppa nazionale, confermando il suo successo nel calcio italiano. La squadra ha concluso la stagione con due trofei importanti, risultato ottenuto grazie a un lavoro iniziato tempo fa e sostenuto da strategie precise, impegno costante e buona organizzazione. La vittoria in entrambi i tornei rappresenta la conclusione di un percorso che ha coinvolto diverse componenti della società e del team.

L’Inter ha conquistato il tetto d’Italia trionfando in campionato e coppa nazionale, portando a compimento un lavoro partito da lontano, frutto di intuizioni, costanza e capacità organizzative. Non è un caso se da sei anni a questa parte il club nerazzurro è regolarmente in lotta per vincere trofei, nei confini del nostro paese così come in Europa. Obiettivo già difficile di per sé, ma reso ancora più arduo dalla via della sostenibilità, che in viale della Liberazione hanno intrapreso dal giugno del 2021, quando il club ha presentato un rosso da 245,6 milioni. Era evidente che bisognava fare qualcosa e nel 2022 le perdite sono state ridotte... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, il programma in tre punti: ecco come restare in vetta

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