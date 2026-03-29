Il Siena ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro San Donato Tavarnelle, conclusa con il punteggio di 2-3. La partita si è conclusa con tre punti che consentono alla squadra di mantenere la posizione in zona playoff. La squadra ha sfruttato tutte le occasioni create durante il match, portando a casa il risultato positivo.

Siena, 29 marzo 2026 – Un Siena cinico, che sfrutta tutte le occasioni a disposizione e vince 2-3 a San Donato Tavarnelle. I bianconeri acciuffano tre punti d’oro in quella che è stata una vera battaglia sportiva sul Prato del San Donato. Un successo che consolida la posizione in classifica del Siena, che si trova adesso a 51 punti, in piena zona playoff. Con il Prato che intanto incalza da dietro, avendo a sua volta vinto sempre in trasferta con il Ghiviborgo per 0-3. Primo tempo tutto di marca senese, con i gol di Lipari e Cavallari. Si va al riposo sullo 0-2. Il Siena sembra gestire, ma nella ripresa Calonaci prova a ribaltare la situazione per il San Donato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, che vittoria: tre punti d’oro per restare saldi in zona playoff: finisce 2-3 a San Donato

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