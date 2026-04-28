In conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo ha commentato le recenti prestazioni della squadra, affermando che stanno giocando bene. Ha inoltre indicato che, a partire da ora, intende dare più spazio a quei giocatori che finora hanno avuto meno occasioni di scendere in campo. La squadra si prepara per le prossime partite, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la performance collettiva.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate in casa della Fiorentina di Vanoli, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto spendere alcune parole sul momento che sta vivendo la sua squadra. Domenica pomeriggio alle ore 15:00, i neroverdi ospiteranno il Milan di Massimiliano Allegri al Mapei Stadium per la 35esima giornata di Serie A 2025-2026. Ecco, di' seguito, le parole di Grosso. «Stiamo facendo buone partite. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. In una stagione così bella il contributo di chi è stato utilizzato poco è stato comunque determinante. Da qui in avanti mi piacerebbe dare spazio a chi ne ha avuto meno, tutti i ragazzi quando vengono chiamati rispondono presente»🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo, Grosso: “Stiamo facendo buone partite. D’ora in poi darei spazio a chi ne ha avuto meno”

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