L'ultima partita casalinga contro il Verona segna l'addio a San Siro per alcuni giocatori dell'Inter. Durante l’incontro, si sono vissuti momenti di festa e commozione, con i tifosi presenti a salutare i protagonisti che lasceranno la squadra dopo questa stagione. Tra i giocatori coinvolti ci sono atleti che hanno giocato molte partite sulla panchina e in campo, pronti a lasciare il club a fine campionato. La partita ha visto anche un’ultima presenza in casa per alcuni, con applausi e cori di addio.

Qualche lacrima ci sarà. E non solo per la festa scudetto che scandirà tutto il pomeriggio interista, da San Siro fino a piazza Duomo. Quella col Verona di domenica sarà l’ultima partita in casa per diversi giocatori che hanno fatto parte dell’ultimo ciclo nerazzurro. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e probabilmente anche Stefan De Vrij vivranno la loro “The last dance”. L’ultimo ballo a San Siro. Se ne va un pezzo di Inter che ha preso parte a un ciclo storico. Sommer ha vinto da protagonista lo scudetto della seconda stella e ha alzato anche l’ultimo titolo, arrivato in una stagione complessa e con qualche errore di troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, festa e addii: da Acerbi a Sommer, quelli all'ultimo ballo a San Siro

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Inter Flash - Festa e saluti per 5/6. Ci lsscia Beccalossi

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