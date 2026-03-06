Ultimo ballo a San Siro? Da Modric ad Acerbi per chi può essere l' ultimo derby di Milano

Domenica potrebbe essere l’ultimo derby di Milano per alcuni calciatori in scadenza di contratto o coinvolti in situazioni di mercato. Tra loro ci sono Modric e Acerbi, che potrebbero lasciare le rispettive squadre al termine della stagione. La partita si presenta come un momento decisivo per chi potrebbe salutare il club dopo questa sfida, con diverse questioni contrattuali ancora da definire.

Sarà uno spettacolo, come d'altra parte è sempre stato il derby di Milano al Meazza. Un muro di colori rossonerazzurri alti tre anelli, le bandiere, i cori e gli striscioni, pur con le evidenti limitazioni in vigore questa stagione. Però, c'è un però: questa è l'ultima stracittadina dell'annata 2025-26. E allora la domanda è: per quali giocatori di Milan e Inter potrebbe essere l'ultimo derby a San Siro? È in arrivo il gran ballo degli armadietti. L'infortunio di Gabbia, out un mese, lo ha messo in preallerta, ma soltanto perché dietro la rosa rossonera è particolarmente corta. Odogu era e resta fermo a 16 minuti stagionali, ovvero una presenza in Coppa Italia e una in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

