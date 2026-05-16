Inter festa a San Siro | il doppio traguardo con show e trofei

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro si è svolta una festa dell’Inter per celebrare un doppio traguardo, con un concerto e la presentazione dei trofei vinti. Sul palco si sono alternati 21 artisti, mentre sul campo sono stati mostrati i trofei della squadra. La cerimonia ha coinvolto i tifosi presenti, con momenti di spettacolo e di celebrazione delle vittorie stagionali. La gestione degli spostamenti dei trofei sul rettangolo di gioco è stata accompagnata da un’accurata organizzazione.

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? Domande chiave Chi sono i 21 artisti che animeranno il palco di San Siro?. Come verrà gestito il passaggio dei trofei sul rettangolo verde?. Quale itinerario percorrerà l'autobus scoperto tra le vie di Milano?. Perché il successo di Chivu richiama l'impresa storica di Mourinho?.? In Breve Cerimonia con Daniele Battaglia ed Elenoire Casalengo e 21 artisti allo stadio.. Consegna Scudetto sul campo e celebrazione Coppa Italia post-partita a San Siro.. Parata con autobus scoperto da Viale Caprilli fino a Piazza del Duomo.. Traguardo storico di Chivu paragonato alla gestione di Jose Mourinho.. L’Inter di Cristian Chivu prepara una domenica di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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