Inter festa a San Siro | il doppio traguardo con show e trofei

A San Siro si è svolta una festa dell’Inter per celebrare un doppio traguardo, con un concerto e la presentazione dei trofei vinti. Sul palco si sono alternati 21 artisti, mentre sul campo sono stati mostrati i trofei della squadra. La cerimonia ha coinvolto i tifosi presenti, con momenti di spettacolo e di celebrazione delle vittorie stagionali. La gestione degli spostamenti dei trofei sul rettangolo di gioco è stata accompagnata da un’accurata organizzazione.

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