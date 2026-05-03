Inter-Parma | l’appuntamento a San Siro per il traguardo dello scudetto

Nella sfida tra Inter e Parma in programma a San Siro, l'attenzione si concentra sul centrocampo nerazzurro e sulla coppia d'attacco. La partita rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nella corsa allo scudetto. I tifosi sono curiosi di vedere come i nerazzurri affronteranno le ripartenze degli avversari e quali giocatori saranno protagonisti in attacco durante l'incontro.

? Cosa scoprirai Come farà il centrocampo di Chivu a frenare le ripartenze del Parma?. Chi saranno i protagonisti della coppia d'attacco nerazzurra a San Siro?. Quale strategia userà Cuesta per ostacolare la corsa allo scudetto dell'Inter?. Come influirà il modulo 3-5-2 sulla gestione del ritmo di gara?.? In Breve Partita programmata per domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:45 a San Siro. Schieramenti tattici prevedono il 3-5-2 per entrambe le squadre di Chivu e Cuesta. Formazioni includono Sommer, Barella, Zielinski, Thuram, Lautaro, Suzuki, Delprato e Strefezza. Diretta streaming e televisiva della sfida disponibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter-Parma: l’appuntamento a San Siro per il traguardo dello scudetto Notizie correlate Inter Parma, nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurroMercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma... Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, regalo all’Inter: perde 0-1 contro il Parma a ‘San Siro'”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Inter-Parma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Inter-Parma pronostico e quote, la chicca dell'esperto; Pronostico Inter-Parma: nerazzurri avanti già al 45?? E stuzzica la quota della goleada. Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com Inter-Parma, pronostico marcatori: chi fa il gol scudetto? Tra Lautaro, Thuram e la super quotaDomenica 3 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu ospiterà il Parma di Carlos Cuesta: il pronostico marcatori ... fcinter1908.it Gli ultimi precedenti tra Inter e Parma Il bilancio storico è equilibrato ma favorevole ai nerazzurri: nei 69 confronti totali, l’Inter conduce con 30 vittorie, contro i 19 successi del Parma e 20 pareggi. Nella storia recente, però, l'Inter la fa maggiormente d - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com