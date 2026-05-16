Il centrocampista francese, in passato vicino a un trasferimento, ha dichiarato di essere stato rifiutato dal club di appartenenza. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato lo hanno portato a essere uno dei nomi più discussi in vista della prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi si sono susseguite indiscrezioni su possibili trattative e accordi con altri club, ma finora non sono state confermate ufficialmente. La sua posizione rimane al centro di molte speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il centrocampista francese ha dimostrato ancora una volta di avere caratteristiche tecnico-tattiche uniche all’interno della mediana giallorossa che hanno catturato anche l’attenzione di diversi club, italiani ed esteri. L’Inter, ad esempio, dopo aver tentato l’affondo la scorsa estate, è pronta a tornare alla carica anche nella prossima sessione di calciomercato e ha ricevuto indicazioni interessanti dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Valutato non meno di 45 milioni di euro dai giallorossi, il 24enne di Colombes è stato offerto anche all’Atletico Madrid, ma secondo quanto riferito da Matteo Moretto i colchoneros vanno depennati dalla lista dei corteggiatori del giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter e Roma, svolta Koné: “L’hanno rifiutato”

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