A Roma, l’Inter ha nuovamente manifestato interesse per Manu Kone, un centrocampista francese. Il club ha fatto offerte con cifre importanti, secondo quanto si apprende. Il nome del giocatore era già stato al centro di discussioni durante la scorsa estate, e ora la società nerazzurra sembra deciso a portarlo in squadra. La trattativa resta aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sugli accordi.

Il mediano francese è un pallino di Chivu Chivu non ha smesso di pensare a Manu Kone. È un suo pallino, è il giocatore che avrebbe voluto l’estate scorsa e che vorrebbe ancora per dare più protezione ed equilibrio alla sua Inter. Per il tecnico romeno, il mediano francese sarebbe uno dei tasselli fondamentali per il passaggio a un modulo diverso, per esempio a un 3-4-2-1 oppure a un 4-2-3-1. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nello scorso calciomercato estivo, i nerazzurri ci hanno provato con una proposta sui 30 milioni di euro bonus esclusi. La Roma disse no e proprio i giallorossi, assieme alla concorrenza, rappresentano l’ostacolo principale all’operazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, nuovo assalto Inter a Kone: “Cifre importanti”

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