Inter e Milan sbarrano la porta | deve lasciare l’Italia e la Serie A

Da sportface.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku potrebbe presto lasciare la Serie A, poiché le sue attuali squadre, Inter e Milan, hanno deciso di non proseguire con il suo ingaggio. La decisione di non rinnovare il contratto o di non esercitare l’opzione di acquisto apre la strada a un possibile trasferimento altrove. Le trattative riguardanti il suo futuro sono in corso, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali su eventuali offerte o accordi già definiti. La situazione del giocatore resta in attesa di sviluppi concreti.

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Il destino di Romelu Lukaku sembra ormai segnato: la sua avventura in Italia si sta avvicinando alla fine. La notizia che l’attaccante belga lascerà il Napoli al termine della stagione non è una sorpresa, ma la vera novità arriva dalle parole e dai fatti che si susseguono in queste settimane. Il suo desiderio di tornare a Milano, dove ha vissuto momenti importanti con l’Inter, si è scontrato con la realtà del mercato, che per lui non sembra offrire più alcuna opportunità in Serie A. Lukaku ha avuto una stagione complicata a causa di problemi fisici. Un malessere che si è trasformato in una frattura profonda, seguita da una chiara volontà di andarsene. 🔗 Leggi su Sportface.it

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