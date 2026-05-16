Inter e Milan sbarrano la porta | deve lasciare l’Italia e la Serie A

Romelu Lukaku potrebbe presto lasciare la Serie A, poiché le sue attuali squadre, Inter e Milan, hanno deciso di non proseguire con il suo ingaggio. La decisione di non rinnovare il contratto o di non esercitare l’opzione di acquisto apre la strada a un possibile trasferimento altrove. Le trattative riguardanti il suo futuro sono in corso, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali su eventuali offerte o accordi già definiti. La situazione del giocatore resta in attesa di sviluppi concreti.

Il destino di Romelu Lukaku sembra ormai segnato: la sua avventura in Italia si sta avvicinando alla fine. La notizia che l’attaccante belga lascerà il Napoli al termine della stagione non è una sorpresa, ma la vera novità arriva dalle parole e dai fatti che si susseguono in queste settimane. Il suo desiderio di tornare a Milano, dove ha vissuto momenti importanti con l’Inter, si è scontrato con la realtà del mercato, che per lui non sembra offrire più alcuna opportunità in Serie A. Lukaku ha avuto una stagione complicata a causa di problemi fisici. Un malessere che si è trasformato in una frattura profonda, seguita da una chiara volontà di andarsene. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

inter milan sang juara

Sullo stesso argomento

Ballotta e le rimonte: “Il Milan deve crederci come fece la mia Lazio. L’Inter non deve scherzare col fuoco”Come si vince o si perde uno scudetto? Se c'è una persona nel mondo del calcio che può rispondere a questa domanda, quella è Marco Ballotta.

Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia…»Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al...

Milan-Inter in TV, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficialiMilan-Inter è il match valido per la 28a giornata di Serie A. Il derby della Madonnina tra la squadra di Allegri e quella di Chivu si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20:45. Qui tutte le ... fanpage.it

Milan-Inter pronostico e quote, la chicca sul derbyDomenica 8 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà l’Inter di Cristian Chivu. La gara, valevole per il ventottesimo turno del campionato di Serie A, si ... calciomercato.com