Ballotta e le rimonte | Il Milan deve crederci come fece la mia Lazio L’Inter non deve scherzare col fuoco

Marco Ballotta, ex portiere di Serie A di 62 anni, ha commentato la recente rimonta della Lazio, paragonandola alle esperienze del suo passato. Ha invitato il Milan a credere nelle proprie possibilità, evocando esempi di determinazione, mentre ha avvertito l’Inter di non sottovalutare i rischi di una strategia troppo audace. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di mantenere concentrazione e fiducia nelle prossime sfide.

Come si vince o si perde uno scudetto? Se c'è una persona nel mondo del calcio che può rispondere a questa domanda, quella è Marco Ballotta. L'ex portiere della Lazio ricorda il recupero del 2000, ma anche la volta in cui fu il Milan a rimontare, oltre a dare la sua opinione sulla corsa al titolo di quest'anno. Di seguito, la sua intervista concessa a 'Il Foglio'. Sulla rimonta della stagione 19992000: "A marzo del 2000 anche noi (Lazio, n.d.r.) ci trovavamo lontanissimi dal primo posto. Poi il primo aprile vincemmo lo scontro diretto a Torino contro la Juventus e cambiò tutto. Sapevamo di dover vincere a tutti i costi: una volta strappati quei tre punti, il destino no sarebbe stato più nelle nostra mani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ballotta e le rimonte: “Il Milan deve crederci come fece la mia Lazio. L’Inter non deve scherzare col fuoco” Articoli correlati Leggi anche: Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più” Leggi anche: Lazio, Veron manda un messaggio a Lotito: «Deve ascoltare la gente! Il club deve essere ben amministrato anche perché alla fine i bilanci non si festeggiano» Tutti gli aggiornamenti su Ballotta e le rimonte Il Milan deve... Argomenti discussi: Rimonte scudetto Serie A: il racconto e i dati di quelle più celebri. Juve in attivo, Inter in passivo. Le altre... Marco Ballotta ci spiega come si vince o si perde lo scudettoLa Serie A e le rimonte: Il Milan deve crederci come fece la mia Lazio. L’Inter è più forte, ma deve fare attenzione. Soprattutto sul piano psicologico ... ilfoglio.it Ballotta: Scudetto? Lo può perdere solo l’Inter. 7 punti sono tanti. Anche io con la Lazio…Intervistato da Super News, Marco Ballotta è tornato sul derby ... msn.com